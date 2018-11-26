ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 646 مصابا

ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب محافظة كرمنشاه شمال غربي إيران، إلى 646 جريحا، بينهم 15 في حالة حرجة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصادر طبية في جامعة كرمنشاه للعلوم الطبية، أن عدد المصابين في المناطق التي تأثرت من الزلزال، وصل 646 جريحا.

وأمس الأحد نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، عبر بيان، إن مدينتي "قصر شيرين" و"سربل ذهاب" بمحافظة كرمنشاه شهدتا هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 و4.1 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المركز أن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال.

وهرع سكان تلك المحافظات إلى الشوارع والمتنزهات خوفا من هزات ارتدادية.

وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل (مؤسسة حكومية)، إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.

وأضاف أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كم شمال شرق بغداد.

وضرب زلزال، بقوة 7.2 على مقياس ريختر، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، شعر به سكان مناطق في تركيا والكويت والسعودية.

وفي الأشهر اللاحقة، تعرضت المناطق الحدودية مع إيران لعشرات الهزات الارتدادية تراوحت قوتها من 2.5 الى 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأسفرت تلك الزلازل والهزات الارتداية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في إيران والعراق.