التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن والناتو يدعو لضبط النفس

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، اجتماعا طارئاً لمناقشة التصعيد الحاصل بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف فيما دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطراف التصعيد في بحر آزوف (روسيا وأوكرانيا) إلى التهدئة وضبط النفس.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن الاجتماع سينعقد بدعوة من روسيا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت تركيا (14:00 غرينتش).

وأمس الأحد، قالت البحرية الأوكرانية، في بيان على "فيسبوك"، إن إحدى سفنها الحربية الصغيرة تضررت فيما أصيب أحد أفراد طاقمها جراء إطلاق النار الروسي.

ولاحقا قالت البحرية الأوكرانية إن روسيا تحتجز سفينتين تابعتبن لها.

وقالت وسائل إعلام غربية إن الهجوم يأتي بعد يوم من التوتر بين البلدين؛ إذ منعت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية من دخول بحر أزوف بوضع سفينة شحن عملاقة تحت أحد الجسور التي تخضع للسيطرة الروسية.

وفي أيار/مايو الماضي، قامت روسيا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا من شأنه أن يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها موسكو في آذار/مارس 2014

من جهته، دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطراف التصعيد في بحر آزوف (روسيا وأوكرانيا) إلى التهدئة وضبط النفس.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو في بيان، إن الحلف يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في بحر آزوف.

وأوضحت أن الناتو على تواصل دائم مع المسؤولين الأوكرانيين، وأن الحلف يدعم بقوة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما في ذلك حقوقها الملاحية في مياهها الإقليمية.

وتابعت قائلة: "ندعو روسيا إلى ضمان الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، دون عائق، وفقا للقانون الدولي".

وأضافت أن محاولة روسيا لعسكرة مناطق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف، تشكل تهديدا على استقلالية أوكرانيا.