مقتل 20 شرطيا بهجوم لطالبان على قافلة أمنية غربي أفغانستان

قال مسؤول أفغاني، الاثنين، إن ما لا يقل عن 20 شرطياً قتلوا جراء هجوم على قافلة تابعة للشرطة في ولاية فراه (غرب).

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن داد الله قانه، عضو المجلس المحلي للولاية، إن مسلحين من طالبان نصبوا كمينا للقافلة بالقرب من منطقة لاش وجوين، الأحد.

وأضاف أن أربعة آخرين من عناصر الشرطة، بينهم نائب قائد شرطة الولاية، جرحوا في ذلك الهجوم.

وأوضح أن قائدا جرى تعيينه مؤخرا بشرطة الولاية قتل أيضا.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، حسب المصدر نفسه.

ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية من جانب طالبان على القوات العسكرية والأمنية الأفغانية في جميع أنحاء البلاد.