ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددا



انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الثلاثاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي اختاره بنفسه قائلا إنه "ليس مسرورا على الإطلاق" باختياره جيروم باول.

وأشرف رئيس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام وفي مقابلة مع واشنطن بوست قال ترامب إن الاحتياطي الفيدرالي "مخطئ جدا".

وقال الرئيس "إنهم يرتكبون خطأ لأن لدي حدس، ويكون أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر".

وكان ترامب قد اختار باول لترؤس الاحتياطي الفدرالي مطلع العام، لكنه هاجمه تكرارا لرفعه معدلات الفائدة التي يقول إنها تقوض العمل الذي يقوم به لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وقال "أقوم بإبرام صفقات ولا ألقى دعما من الاحتياطي الفيدرالي" الذي يقوم بعمل المصرف المركزي.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة الأساسي مجددا في كانون الأول/ديسمبر سعيا لمنع خروج التضخم عن الهدف المحدد بـ2 بالمئة، وسط سوق وظائف قوي ونسبة بطالة من 3,7 بالمئة هي الأدنى منذ 50 عاما.

وكثيرا ما قلل باول ومسؤولون آخرون من أهمية الهجمات السياسية لترامب ويقولون إن ليس لها تأثير على المداولات السياسية للمصرف المركزي المستقل.