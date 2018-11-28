22 قتيلاً على الأقل بانفجار قرب مصنع كيميائي في الصين

قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 22 آخرون الأربعاء بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين، بحسب السلطات المحلية.

وقالت خدمات التواصل في المدينة إنّ الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغجياكو على بعد 200 كلم شمال غرب بكين أدى أيضا إلى احتراق نحو 50 شاحنة.

ونقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 00,41 بالتوقيت المحلي (16,41 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) وفق البيان الذي لم يحدد أسباب الانفجار.

وتظهر صور بثتها قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية العامة على تويتر، هياكل شاحنات ورجال إطفاء منكبين على العمل.

وقالت السلطات "إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث جارية".

وشهدت الصين عددا من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة.

في تموز/يوليو، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصًا وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب).