انطلاق قمة "العشرين" في الأرجنتين بمشاركة أردوغان

انطلقت مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال قمة "مجموعة العشرين" بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، ماوريسيو ماكري، الضيوف في مكان انعقادها بمعرض "كوستا سالغيرو".

وعقب ذلك بدأ الضيوف اجتماعًا مغلقا تحت عنوان: "مستقبل عادل ومستدام"، وبعد انتهاء الاجتماع، سيستقبل ماكري زعماء ورؤساء حكومات دول المجموعة، وسط مراسم رسمية.

والقمة التي تستمر حتى السبت، تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

ويعتزم زعماء بلدان المجموعة خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالمياً.

وتنعقد القمة الاقتصادية العالمية، في ظل المواجهة التجارية التي تشهدها الولايات المتحدة والصين اللتين تعدان من أكبر اقتصادات العالم.

وسيحتّم هذا التوتر بين البلدين، على الزعماء المشاركين في القمة، الحديث عن مساعي إيقاف الحروب التجارية حول العالم ككل.