استقالة سابع وزير بريطاني احتجاجا على اتفاق ماي بشأن "بريكست"

استقال سام جيما، وزير العلوم والجامعات البريطاني، احتجاجا على الاتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج (بريكست).

جاء ذلك في منشور كتبه جيما على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جيما إن الاتفاق "لا يصب في المصلحة الوطنية".

وأضاف: "إن التصويت على هذا الاتفاق (في البرلمان) سيكون بمثابة تهيئة لأنفسنا نحو الفشل .. سنخسر إذا لم نتحكم بمصير بلادنا".

يشار أن جيما هو سابع وزير يستقيل من حكومة ماي بسبب الاحتجاج على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وجاءت استقالة جيما في وقت تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي تم إقراره أواخر الشهر الماضي.

وأطلق على الاتفاق اسم "اتفاق الانسحاب" ومن المفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس/ آذار 2019.