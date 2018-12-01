وفاة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب وترامب يشيد بقيادته

توفي السبت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عامًا، بحسب ما أعلن بيان صادر عن نجله جورج دبليو بوش الرئيس الأسبق.

وبحسب البيان فإن بوش الأب توفي في مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد صراع مع المرض.

وقال بوش الابن في البيان: "نشعر بالأسى أنا وجيب ونيل ومارفن ودارو، للإعلان عن وفاة والدنا عن عمر ناهز 94".

وأضاف: "جورج إتش دبليو بوش كان ذو شخصية قوية، وأفضل أب يتمناه كل الأبناء".

وحكم بوش الأب الولايات المتحدة بين 1989 و1993، وعاصر مرحلة انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي.

من جهته، نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، مشيدا بـ"التزامه الثابت".

وقال ترامب في بيان من بوينوس آيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأميركيين".