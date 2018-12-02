العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جثة هامدة في البحرين

أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال سكوت ستيرني جثة هامدة في مقر إقامته في البحرين السبت، مؤكداً استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

وقال الأدميرال جون ريتشاردسون رئيس العمليات البحرية الأميركية في بيان إنّ "هذه أنباء مدمّرة لعائلة ستيرني وللأسطول الخامس وللبحرية بأكملها".

وإذ أشاد الأدميرال ريتشاردسون بمناقبية الضابط الراحل، أكّد أنّه "في هذا الوقت ليست هناك أي شبهة جنائية"، مشيراً إلى أنّ دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني تم تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل مؤقتاً.

وكان ستيرني تولّى في أيار/مايو مهامه قائداً لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية - التي تشمل الأسطول الخامس - والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني متحدّر من شيكاغو والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

ولاحقاً حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة للبنتاغون.

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة وتولّى في كابول رئاسة أركان فريق العمل المشترك الرقم 435 ولاحقاً رئاسة أركان فريق العمل المشترك بين الوكالات الرقم 435.

وفي الولايات المتّحدة مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.