رئيس كوريا الجنوبية: ترامب أبلغني بحبه لـكيم واستعداده لتلبية أمنياته

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن"، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه أن يبلغ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بحبه له، وأنه سيلبي له أمنياته.

تصريح مون، جاء بعد لقائه بترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، الاثنين.

وقال مون، في تصريحات للصحفيين في مستهل زيارة لنيوزيلندا، إن ترامب، طلب منه توصيل هذه الرسالة.

وأضاف "الرسالة هي أن الرئيس ترامب، لديه رؤى إيجابية للغاية تجاه (الزعيم) كيم، وأنه يحبه".

وتابع: "طلب مني أن أبلغ كيم، بأنه يريد أن ينفذ ما اتفقا عليه، وأنه سيلبي له أمنياته"، دون مزيد من التفصيل.

والسبت، قال ترامب إنه ربما يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي، في يناير/ كانون الثاني، أو فبراير/ شباط القادم.

وسبق أن التقى ترامب وكيم في يونيو/ حزيران الماضي، في قمة ثنائية بسنغافورة في أعقاب توتر محتدم بينهما دام عدة أشهر وصل لحد التراشق اللفظي والتهديدات المتبادلة.

ويطالب كيم، برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، في حين يشترط ترامب تحقيق تقدم في مساعي بيونغ يانغ، نحو نزع سلاحها النووي قبل اتخاذ تلك الخطوة.