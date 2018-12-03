غوتيريش يطالب بن سلمان بالوضوح الكامل حول مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "بالوضوح الكامل" بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ومحاسبة الضالعين في الجريمة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، إن غوتيريش "التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (أمس الأول السبت)، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس، وطالبه بضرورة الوضوح الكامل حول ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأيضًا المحاسبة الكاملة للأشخاص الضالعين".

وردًا على سؤال صحفي بشأن امتناع غوتيريش عن تشكيل فريق دولي للتحقيق في الجريمة، أجاب حق بأن "الخطوة الأولى لإطلاق تحقيق دولي تتمثل في أن نتسلم طلبًا رسميًا من إحدى الدول الأعضاء، وهو مالم يحدث حتى اللحظة".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.