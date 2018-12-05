الأركان الروسية: واشنطن تحاول إنشاء كيان كردي شمالي سوريا

اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق، شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "غيراسيموف"، الأربعاء، للملحقين العسكريين الأجانب، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال إن "الوضع شرقي الفرات يتأزم، حيث تحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد السوريين لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقلة عن دمشق، شمالي البلاد، ويقومون بتشكيل حكومة ما يسمى بفدرالية شمال سوريا الديمقراطية".

وأضاف أنّ واشنطن تسمح بمضايقة القبائل العربية "عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد بالآليات العسكرية".

وفي السياق، أوضح "غيراسيموف" أنّ مسلحيّ تنظيم داعش الإرهابي متواجدون فقط شرقي الفرات، في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

كما انتقد ممارسات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، قائلا: "التحالف وقوات سوريا الديمقراطية التابعة له غير قادرين على إحكام السيطرة على تشكيلات داعش في بلدة هجين"، وفق المصدر ذاته.