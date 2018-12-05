ظريف يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الدفع الخاصة الأوروبية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الدفع الخاصة المُعدّة من قِبل الاتحاد الأوروبي ضد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

تصريح ظريف هذا، جاء لدى لقائه عددا من الصحفيين في العاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقال ظريف إن الاتفاق على آلية الدفع الخاصة تم خلال لقاءات الجانب الإيراني مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل وجنيف الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل قالت وكالة الطلبة الإيرانية على لسان ظريف، إن الولايات المتحدة الامريكية تحاول جمع معلومات عن الآلية، بهدف عرقلتها، وأن الأوروبيين يتكتمون على الأمر لهذا السبب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق بوقف بلاده التعامل مع الشركات العالمية التي تتاجر مع إيران.

ومقابل هذا التهديد سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد آلية الدفع الخاصة التي لم تدخل حيز الاستخدام بعد، بهدف الإبقاء على شركاتها في الأسواق الإيرانية.