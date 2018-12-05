عطل مفاجئ يصيب "فيسبوك"

اشتكى عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، من تعذر الدخول إلى حساباتهم.



وذكر موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد الأعطال على شبكة الإنترنت، أن الإشكال تركز بشكل خاص في أوروبا. مشيرا إلى تضرر ملايين الحسابات منها.



ورصد الموقع شكاوى تتعلق بعدم قدرة بعض المستخدمين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما اشتكى البعض من توقف الموقع بشكل كامل.



ولجأ بعض المستخدمين إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي مثل "تويتر" للتساؤل بشأن ما حدث لـ"فيسبوك".



ولم تصدر شركة "فيسبوك" بيانا بهذا الشأن.

إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلت عن متحدثة باسم الشركة لم تسمها، قولها إن "بعض المستخدمين واجهوا مشكلات لوقت قصير في تسجيل الدخول إلى "فيسبوك"، وتم حل المشكلة، ونعتذر عن ذلك"، دون مزيد من التفاصيل.