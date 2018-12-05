مفوضة حقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل جمال خاشقجي

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنّه هناك "حاجة ماسة" لإجراء تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته باشليه في مقر المفوضية في جنيف، تزامنا مع فعاليات مرور 70 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (صدر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948).



وأوضحت المفوضة الأممية أنه منذ وقوع جريمة مقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، دعت المفوضية إلى إجراء تحقيق جنائي دولي، إلا أن عدم منحها تفويضا لإجراء التحقيق أعاق تدخلها.



وشددت قائلة: "نحتاج إلى تفويض من أجل البدء في تحقيق جنائي دولي في مقتل خاشقجي".



وأشارت في هذا الشأن إلى أن المفوضية تنتظر أن تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي في واقعة القتل.