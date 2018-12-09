أول محطة نووية عائمة في العالم تدخل الخدمة

أعلنت الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روس أتوم"، دخول أحد مفاعلي أول محطة نووية عائمة في العالم، الخدمة، في ميناء مدينة مورمانسك (شمال غرب).

وأشارت الشركة في بيانها، الأحد، أن أحد مفاعلي محطة "أكاديميك لومونوسوف" العائمة، سيعمل بنسبة تتراوح ما بين 1و 10 بالمائة من قدرته في بادئ الأمر.

وأوضحت أن التجارب الأولية التي تقوم بها ستنتهي في مارس/ آذار 2019.

وذكرت أنّ محطة "أكاديميك لومونوسوف" التي بنيت في مدينة سان بطرسبورغ، ستتجه في الربع الثالث من 2019 (فصل الصيف)، إلى مرفأ بيفيك بإقليم تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

وتحتوي السفينة التي يبلغ طولها 144 مترا ووزنها 21 ألف طن، وبنتها الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روس أتوم"، على مفاعلين نوويين تبلغ طاقة كل منهما 35 ميغاواط.

وستستخدم المحطة بشكل رئيس لإمداد منصات النفط بالطاقة، فيما تتوسع روسيا شمالا نحو القطب الشمالي للتنقيب عن النفط والغاز، ما يجعل الحاجة إلى الكهرباء أمرا ضروريا في هذه المناطق النائية.

وفي البداية كان من المقرر أن يتم تزويد مفاعلي المحطة بالوقود النووي في سان بطرسبورغ، لكن تم نقل المهمة إلى "مورمانسك" بدلا من ذلك، جراء مخاوف متعلقة بالسلامة العامة أثارتها بلدان تقع على بحر البلطيق.

والمحطات النووية العائمة، تعد صغيرة الحجم بالنسبة للمحطات النووية التقليدية، وذات تكلفة مالية أقل، وبإمكانها توليد الطاقة الكهربائية لفترة تتراوح ما بين 3 و5 أعوام دون الحاجة للتزود بالطاقة النووية خلال الفترة المذكورة.