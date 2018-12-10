سي إن إن تنشر نص تسجيل قتل خاشقجي.. آخر كلماته "لا أستطيع التنفس"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأحد أن كلمات الصحافي السعودي جمال خاشقجي الأخيرة كانت "لا أستطيع التنفس"، وذلك بالاستناد الى مصدر قرأ النص المكتوب لما تضمنه التسجيل الصوتي للحظات الأخيرة لخاشقجي قبل مقتله.

وقال المصدر للشبكة الأميركية إن النص المكتوب أظهر بشكل واضح أن القتل كان متعمدا، مشيرا الى أن عدة مكالمات هاتفية قد أجريت للإفادة حول سير تقدم العملية.

ولفتت "سي أن أن" الى أن المسؤولين الأتراك يعتقدون بأن هذه الاتصالات كانت مع مسؤولين كبار في الرياض.

وقُتل خاشقجي الذي كان يكتب لصحيفة "الواشنطن بوست" بعد وقت قصير على دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وأضافت أن النص المكتوب للتسجيل المروّع يتضمن وصفا لمقاومة خاشقجي لقاتليه، وإشارات الى أصوات لجسد الصحافي بينما "يجري تقطيعه بمنشار".

وأعدت النص الأصلي أجهزة المخابرات التركية، لكن "سي أن أن" قالت إن مصدرها قرأ نسخة مترجمة واطلع على التحقيق في الجريمة.

والأحد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض ترفض تسليم متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي لتركيا بناء على مطالبة الحكومة التركية.

ووفق تركيا فقد تم ارسال فريق من 15 شخصا الى إسطنبول لقتل خاشقجي.

لكن السعودية تقول إن العملية "مارقة" وتعرضت لخطأ غير متوقع، وهو ادعاء يتناقض مع نص التسجيل الذي نقلته الشبكة الأميركية.

من جانبه امتنع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية، بالرغم من أن تقريرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" توصل الى استنتاج بأن الأمير أمر بالاغتيال.

وتسببت الجريمة الإساءة الى سمعة الرياض دوليا، كما فرضت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات على نحو 20 مواطنا سعوديا.