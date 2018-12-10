مديرFBI السابق يدعو لإقصاء ترامب في انتخابات 2020

دعا جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) الناخبين الأمريكيين إلى إقصاء الرئيس دونالد ترامب، عن الحكم في انتخابات 2020.

واعتبر كومي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، الاثنين، رئاسة ترامب بأنها "هجوم على القيم الأمريكية".

ودعا إلى "ضرورة التخلص منه بفوز كاسح لمنافسه في الانتخابات القادمة".

وقال كومي: "يجب علينا جميعا بذل قصارى جهدنا من أجل ذلك".

وأضاف: "أعلم أن الديمقراطيين تدور بينهم نقاشات حاليا حول من سيكون مرشحهم القادم للرئاسة، لكن يجب أن يفوزوا".

وتابع أنه يفضل "أن يتم إقصاء ترامب، عبر صناديق الاقتراع، دون أن يتم عزله من منصبه".

وأردف: "عزل ترامب سيكون أمرا سيئا، لأنه ربما يترك ثلث ناخبي البلاد يشعرون وكأن زعيمهم الذي اختاروه قد تم إقصاؤه في انقلاب".

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن إمكانية عزل ترامب من منصبه بسبب ما يتردد عن تورطه في دفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.

ونقلت شبكة (سي إن إن)، الأحد، عن النائب آدم شيف، القول: "هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب، من منصبه، إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن".

وأقال ترامب كومي، في 9 مايو/ أيار الجاري، بناء على توصيات من وزير العدل، جيف سشنز، وذلك أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق ترامب مع روسيا.

وأعلن البيت الأبيض، في مناسبات عدة، أن ترامب أقال كومي لـ"سوء تعامل" الأخير مع ملف المرشحة هيلاري كلينتون.

غير أن سياسيين أمريكيين يربطون بين إقالة كومي وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

يشار أن كومي، قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، يونيو/ حزيران الماضي، إنه "ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية"، إلا أنه "يثق أيضًا في أن هذا لم يكن عاملًا حاسمًا في تغيير نتيجة الانتخابات".