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مجلة "تايم" تختار خاشقجي ضمن الفائزين بشخصية العام 2018

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
مجلة تايم تختار خاشقجي ضمن الفائزين بشخصية العام 2018

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء، الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ضمن الفائزين بشخصية العام 2018.

ونشرت المجلة في تغريدة عبر تويتر، أسماء 4 صحافيين، ووسيلة إعلامية، اختارتهم ليكونوا شخصيات العام، وهم: السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي، والفلبينية ماريا ريسا، والصحفيين الميانماريين من وكالة رويترز، وا لون وكياو سوي.

إلى جانب الشخصيات الأربعة اختارت المجلة صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 يونيو/حزيران الماضي، في أنابوليس، في ولاية ميريلاند.

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