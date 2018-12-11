5.5 مليون دولار دعم أممي للدول المضيفة للاجئين السوريين

أطلقت الأمم المتحدة خطة استجابة عاجلة لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم خلال عامي 2019-2020، بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الخطة جرى إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية.

وأشار إلى ولادة نحو مليون سوري في الدول المجاورة لسوريا.

من جانبه، دعا مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمين عوض، خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، المجتمع الدولي إلى دعم الخطة.

ولفت عوض إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في دول المنطقة لاسيما تركيا والأردن ولبنان.

وأشار إلى أن تركيا تستضيف العدد الأكبر من السوريين، بوجود 3 ملايين و607 آلاف سوري مسجل، وولادة أكثر من 700 ألف سوري فيها.

وقال: "الحكومة التركية تتحمل الكثير من تكاليف السوريين المولودين بتركيا ".

وأكد أن أنقرة لاتمارس الضغط على الأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي، كما أنها لا تطالب بذلك.

وأشار إلى أن السوريين في تركيا، يمتلكون حق العمل والتعليم والخدمات الصحية وغيرها، مضيفا: "التعليم الذي تقدمه تركيا للسوريين يعتبر نموذجا ينبغي الاقتداء به".

ويستضيف لبنان 951 ألفًا والأردن 673 ألفًا، والعراق 251 ألفًا ومصر 132 ألف سوري مسجل.