بعد أشهر من فرضها..  الصين تعلق الرسوم الإضافية على واردات السيارات الأمريكية

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، تعليق رسوم جمركية إضافية فرضتها قبل أشهر على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها البلدان.

وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن هذا التعليق يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، ولثلاثة أشهر.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن أملها أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات بهدف إلغاء جميع الرسوم الإضافية على سلع كل منهما.

ورفعت بكين نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35 بالمائة، ردا على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم تخطت قيمتها الإجمالية 300 مليار دولار ما أدخلهما في نزاع تجاري بدأ يقلص أرباح الطرفين.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هدنة تجارية مدتها 90 يوما من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف.

وانتعشت الأسواق بعد الاتفاق الذي أبرم خلال لقاء جمع الرئيسين، قبل نحو أسبوعين، على هامش قمة مجموعة العشرين في "بوينوس آيرس" وسط تساؤلات حول تفاصيله وحول قدرة أكبر قوتين اقتصاديتين على حل خلافاتهما.

وقال ترامب، الأسبوع الماضي، في تصريحات صحفية، إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين "في أحسن حال".