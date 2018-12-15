أستراليا تعترف بـالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكن لن يتم نقل السفارة إلى هناك على الفور.

وقال موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأضاف في تصريح صحفي في سيدني: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وكان موريسون قد أعرب في أكتوبر الماضي عن استعداده لنقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

هذا وقد استبقت السلطة الفلسطينية أمس الجمعة هذا الإعلان، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصاديا في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

ووجّه شعث، في مقابلة أجراها معه موقع "Plus61J" الأسترالي العبري في رام الله الثلاثاء الماضي ونُشرت أمس الجمعة، رسالة تحذير إلى حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قائلا إن هذا القرار المتوقع "لن يكون بلا ثمن".

وقد أدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي إلى شعور إسرائيل بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.