دول العالم تتفق في وارسو على إنعاش اتفاق باريس للمناخ

اتفق ممثلون لـ 196 بلدًا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي على إنعاش اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015.

جاء ذلك في بيان صادر، الأحد، عن النسخة الـ 24 من مؤتمر المناخ، الذي استضافته مدينة كاتوفيتسه البولندية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف البيان أن الأطراف المشاركة، عقدت اجتماعات تقنية ومفصلة من أجل إنعاش اتفاق باريس للمناخ، لاسيما المواضيع التي تتعلق بالتمويل والشفافية والالتزام بالاتفاقية.

كما أكد البيان أن قواعد كاتوفيتسه تعد وسيلة لمختلف الأطراف من أجل اتخاذ تدابير لتعزيز حماية المناخ.

ونهاية 2015، وقّعت عشرات الدول في العاصمة الفرنسية باريس على أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، يلزم تلك الدول، بخفض انبعاثات الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت لتغيرات مناخية.

غيّر أنه في يونيو/ حزيران 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بذريعة أنه يضر اقتصاد بلاده.