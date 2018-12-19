الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية إضافية للموساد لحماية اليهود حول العالم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة قررت تقديم ميزانية إضافية الى جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجية "الموساد"، لزيادة أمن المؤسسات اليهودية حول العالم.



وقال الموقع الإلكتروني لتلفاز "I24" الإسرائيلي، إن الحكومة ستدفع مبلغ 10 ملايين شيقل (2.6 مليون دولار) لجهاز الموساد، عن طريق إحدى الوزارات، بهدف "زيادة الأمن لمؤسسات المجتمع اليهودي في انحاء العالم".



ولم يذكر الموقع اسم الوزارة التي سيتم الدفع من خلالها، إلا انه أضاف: "هذه الميزانية لا تصل مباشرة من ميزانية الموساد، إنما من ميزانية هذه الوزارة، بهدف توفير الأمن لهذه المجتمعات".



وتابع: "إسرائيل في الواقع تموّل أمن يهود يعيشون بالخارج، وليسوا مواطنين إسرائيليين".



وأشار إلى أن سبب نقل هذه الأموال، هو "زيادة حوادث الاعتداءات على خلفية معاداة السامية ومضاعفة الاعتداءات الإرهابية في العالم".



وأضاف الموقع: "تنشط إسرائيل في دول أجنبية وتشارك بتوفير الأمن لليهود حول العالم بالرغم من أن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق هذه الدول".



ويعيش أكثر من 6 ملايين يهودي في دول خارج إسرائيل خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا واستراليا.