الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات بمياه الخليج العربي

أطلق الحرس الثوري الإيراني، مناورات عسكرية واسعة في مياه الخليج العربي، قرب مضيق "هرمز" الإستراتيجي.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، بدء القوة البرية في الحرس الثوري، مناورات "النبي الأعظم" الثانية عشرة.

وتشارك في المناورات مروحيات هجومية ولوجستية، وطائرات مسيرة، ووحدات من القوات الخاصة.

وقال التلفزيون إنه "سيتم استعراض عمليات هجومية للمرة الأولى، في إطار العقيدة الدفاعية لإيران" خلال المناورات الجارية قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وتأتي المناورات بالتزامن مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس" مياه الخليج، الجمعة.