وزير الدفاع الأمريكي يوقع قرار سحب قوات بلاده من سوريا

وقع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، قرار سحب قوات بلاده من سوريا.

وأضاف قناة "سي إن إن" نقلًا عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع، أن ماتيس وقع بالفعل على قرار الانسحاب من سوريا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ماتيس سيترك منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولفت المصدر أن القرار يتضمن معلومات حول كيفية انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا وجدوله الزمني.

وأكّد أن الانسحاب سوف يبدأ مطلع العام القادم ومن المتوقع أن يستمر لبضعة أسابيع.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.