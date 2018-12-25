ارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا لـ429 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا موجات تسونامي التي ضربت مضيق سودا الإندونيسي السبت، إلى 429 قتيلا.

وقال سوتوبو برو نوغروهو، المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، الثلاثاء، إن عدد ضحايا موجات تسونامي التي حدثت في مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي سومطرة وجاوة، ارتفع إلى 429 قتيلا.

وأضاف أن عدد المصابين بلغ ألفا و400، بينما لا يزال 128 شخصا في عداد المفقودين.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة.

وصرح مسؤولون في وقت سابق بأنّ السبب وراء موجات تسونامي هو حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان كراكاتوا.

وحذرت مؤسسة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية سكان الشريط الساحلي على ضفاف مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي سومطرة وجاوة، من القيام بأي أنشطة في المنطقة.

وكان درجة الإنذار رُفعت إلى ثاني أعلى درجة في سبتمبر/أيلول الماضي، نتيجة زيادة نشاط البركان.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، أسفرت عن مقتل ألفين شخصا على الاقل.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.