البيت الأبيض: ترامب مستعد لتلبية دعوة أردوغان بزيارة تركيا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد للقاء نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لكن لا يوجد بعد تاريخ مخطط له.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤولون بالبيت الأبيض لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، الاثنين، حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين أردوغان وترامب.

وبحسب ذات المصادر فإن "الرئيس (ترامب) مستعد لعقد لقاء من المحتمل تحقيقه مستقبلًا (مع أردوغان)؛ لكن لا يوجد أي تاريخ أو خطة ما بشأن ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيس أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح قالن أن ترامب نظر بإيجابية لدعوة أردوغان، وذكر أنه بالتأكيد سيقوم في 2019 بزيارة لتركيا.

تجدر الإشارة أن آخر زيارة رسمية جمعت بين الزعيمين كانت في البيت الأبيض بشهر مايو/ايار 2017؛ حيث التقيا لمدة 50 دقيقة فقط، وكذلك على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة بالأرجنتين، مطلع ديسمبر الجاري.