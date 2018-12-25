حزب نتنياهو الأكثر شعبية في إسرائيل حسب استطلاع رأي حديث

أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي إن حزب "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحافظ على موقعه في الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة في التاسع من شهر إبريل/نيسان المقبل.

وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حزب "الليكود" سيحصل على 30 مقعدا، في الكنيست (البرلمان) وهي ذات المقاعد التي فاز فيها الحزب في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت عام 2015.

ويتشكل الكنيست الاسرائيلي من 120 مقعدا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال للصحفيين، أمس الاثنين، إن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي قد قرروا بالإجماع حلّ الكنيست، وإجراء الانتخابات في التاسع من نيسان/إبريل المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن معهد الأبحاث السياسية (خاص) أجرى الاستطلاع لصالحها فور الإعلان عن تبكير الانتخابات أمس.

ولفت الاستطلاع الى أنه في حال ترأس رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق بيني غانتس، حزبا، فإنه سيحصل على المركز الثاني، بواقع 13 مقعدا.

وسيحل ثالثا، وفق الاستطلاع، حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد، الذي يحصل على 12 مقعدا، تليه القائمة العربية المشتركة التي تحصل على 11 مقعدا مقارنة مع 13 مقعد في انتخابات 2015.

ويحصل حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت على 11 مقعدا، فيما سيُمنى حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض برئاسة آفي غاباي بضربة قوية بحصوله على 9 مقاعد فقط، مقارنة مع 24 مقعدا في انتخابات العام 2015.

ويشير استطلاع الرأي الى حصول حزب "ميرتس" المعارض برئاسة تمار زاندبيرغ وحزب "كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون على 6 مقاعد لكل منهما.

أما حزب "يهودوت هتوراه" اليميني، برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان فيحصل على 7 مقاعد.

وتحصل قائمة جديدة برئاسة عضوة الكنيست أورلي ليفي أبكاسيس على 6 مقاعد.

أما حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي انشقت عنه أبكاسيس، برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان فيحصل على 5 مقاعد، (لديه 6 حاليا).

ويحل حزب "شاس" الديني برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي، أخيرا، بحصوله على 4 مقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع شمل عينة عشوائية من 502 من المواطنين اليهود والعرب، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وبهامش خطأ يصل الى 4.3%.