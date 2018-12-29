أستراليا تجرد شخصا من جنسيتها بسبب انتمائه إلى "داعش"

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، السبت، سحب الجنسية من "نيل كريستوفر براكاش" المسجون في تركيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال داتون، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، إنه تم تجريد "براكاش" من الجنسية بسبب خدمته لـ"داعش".

وأكّد أن الحكومة الأسترالية جرّدت حتى اليوم 12 شخصًا من الجنسية بسبب ممارستهم أعمالًا تخالف التزامهم لأستراليا.

ولفت إلى أن سحب الجنسية من أصحاب الجنسيات المزدوجة المتورطين في الإرهاب في الخارج، يعد جزءا مهما من موقف أستراليا ضد التطرف والإرهاب.

وأوضح الوزير الأسترالي أن بلاده أدرجت "داعش" على قائمة الإرهاب في 6 مايو/ أيار 2016 وأن المتورطين في الإرهاب ممن لديهم جنسيات مزدوجة سيتم تجريدهم من الجنسية.

وأشارت تقارير إلى أن "براكاش" البالغ من العمر 27 عامًا، كان يستخدم اسم "أبو خالد الكمبودي" بعد انضمامه إلى "داعش" في سوريا عام 2013.

وتداولت وسائل إعلام استرالية نبأ مقتل "براكاش" خلال غارة جوية على مواقع "داعش" في مدينة الموصل العراقية (شمال) في 29 أبريل/نيسان 2016.

وكانت مصادر أمنية تركية قالت إن التحقيقات أظهرت مشاهد فيديو ظهر فيها "براكاش"، وهو يحاول كسب مقاتلين لـ"داعش"، موضحةً أنه غدا قياديًا بارزًا في التنظيم عقب إظهاره ولاءً كبيرًا له.

المصادر ذاتها أوضحت، أن "براكاش" ألقي القبض عليه في قضاء ألبيلي بولاية كلس خلال محاولته الدخول بطريقة غير قانونية إلى تركيا، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للاشتباه في انتمائه إلى"داعش"، وموجود اسمه على "قائمة الموت"، وهي قائمة تضم متطرفين يعدون هدفا للقوات الأمريكية.

ولا يزال "براكاش" مسجونًا في ولاية غازي عنتاب التركية، وكانت آخر جلسة عقدت للنظر في قضيته أمام محكمة في كلس 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق طلبت أستراليا من تركيا تسليم "براكاش" بسبب دعوته لتنفيذ أعمال إرهابية ضدها وترويجه لتنظيم "داعش" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.