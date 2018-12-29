اتفاق روسي بريطاني على إعادة الدبلوماسيين المطرودين بسبب "سكريبال".. هل انتهت الأزمة؟

أعلن السفير الروسي في بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، أن موسكو ولندن توصلتا إلى اتفاق لإعادة الدبلوماسيين المطرودين من البلدين بسبب قضية العميل الروسي سيرجي سكريبال.

وأضاف ياكوفينكو في تصريح لقناة "روسيا 24 تي في"، الجمعة، أنه "من المقرر إعادة الدبلوماسيين على نحو تدريجي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019".

وتابع: "لست متأكدا مما إذا كان الاتفاق يقضي بإعادة جميع الدبلوماسيين المطرودين، ولكن نصفهم على الأقل سيعودون".

ولم يرد تعليق من الجانب البريطاني حتى الساعة 08:00 ت.غ.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، تعرض العميل السابق سكريبال وابنته يوليا، لمحاولة تسميم في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا، في خطوة قابلتها موسكو بإجراء مماثل.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا في هذه القضية.