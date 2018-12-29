زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوّة 6,9 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين السبت وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا، في وقت تمّ إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي.

ووقع الزلزال الساعة 3,39 بتوقيت غرينيتش في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 60 كلم، بحسب المعهد الذي كان قدّر في بادئ الأمر قوّة الزلزال بـ7,2 درجات.

من جهته أفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ بأنّه "يُمكن" حدوث "موجات (تسونامي) خطيرة" على السواحل الجنوبيّة للفيليبين وشمال إندونيسيا. لكنّ هذه الموجات سيكون ارتفاعها أقلّ من 30 سنتيمترا بحسب المركز.

وتوقع مسؤولون فيليبينيون حدوث "اضطرابات محدودة لمستوى مياه البحر".

ونصح مكتب مراقبة الزلزال الحكومي في الفيليبين في تحذيره "المواطنين بالابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى سواحل بحر الفيليبيين" لنحو ساعتين.

وقال إن المدن في جنوب البلاد شعرت بشكل "قوي إلى معتدل" بالزلزال غير أن مكاتب الدفاع المدني في المناطق المتضررة قالت إنها لم تتلق تقارير عن أضرار أو إصابات ناجمة عن الزلزال.

ووفقًا للمعهد الأميركي فإنّ احتمال وقوع إصابات منخفض إلى حدّ ما، على الرغم من أنّ الزلازل الأخيرة تسبّبت في حصول انهيارات أرضية.

ووقع الزلزال الأكثر دمويةً في الفيليبين عام 1976 وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

وتعرضت إندونيسيا لكارثتي تسونامي هذا العام. فقد قتل أكثر من 400 شخص في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تسبب ثوران بركان في موجة قاتلة اجتاحت شواطئ جزيرتي جاوا وسومطرة.

وأودى زلزال وتسونامي في ايلول/سبتمبر الماضي بحياة 2200 شخصا في بالو بجزيرة سولاويسي، إضافة إلى آلاف المفقودين.