"سيرى العالم اليوم الجانب المظلم للقمر".. المسبار الصيني القمري يستعد للهبوط على القمر

يتأهب مسبار صيني، الأحد، للهبوط على الجانب المظلم من القمر في خطوة علمية عالمية غير مسبوقة، تعزز البرنامج الفضائي للصين.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مسبار "تشانغ إي 4" دخل في مدار القمر وإنه بات مستعدا "لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر" وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

غير أن وكالة الفضاء الصينية لم تذكر موعد هبوط المسبار على الجانب المظلم للقمر، الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مطلقا، نظرا إلى أن القمر يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، مع العلم أن المركبات الفضائية السابقة تمكنت من رؤية ذلك الجانب المظلم غير أنه لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق.

وكانت الصين أطلقت المسبار" تشانغ إي 4" على متن الصاروخ "لونغ مارش 3 بي"، من محطة الإطلاق في شيتشانغ، في وقت سابق من الشهر الجاري.