استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

استقال المتحدث باسم الفاتيكان، جريج بورك، ونائبه بالوما جارسيا أوفجيرو، بشكل مفاجئ، الإثنين.

وذكر بيان مقتضب للفاتيكان، أن البابا فرنسيس، قبِل استقالتهما، دون إبداء أسباب، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي تغريدة له على تويتر، قال بورك، إن استقالته ونائبه ستسري اعتبارا من الثلاثاء.

وأضاف "في هذا من الوقت من التغييرات في الشؤون المتعلقة بالاتصالات والإعلام في الفاتيكان، نعتقد أنه من الأفضل أن يكون البابا حرا تماما في تشكيل فريق جديد".

وعين فرنسيس، أليساندرو جيسوتي، عضو مكتب شؤون الاتصالات بالفاتيكان، متحدثا باسم الفاتيكان على نحو مؤقت.

ومؤخرا، قام بابا الفاتيكان، بتغيير رئيس مكتب شؤون الاتصالات، وعيّن مسؤولا جديدا مكلف بالإشراف على المحتوى التحريري لجميع وسائل الإعلام في الفاتيكان.