ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في روسيا إلى 37 قتيلا

ارتفعت الحصيلة المؤكدة لضحايا انفجار الغاز الذي تسبب بانهيار مبنى سكني في روسيا ليلة رأس السنة إلى 37 قتيلا، وفق مسؤولين الخميس، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان أن بين القتلى ستة أطفال فيما تم إنقاذ ستة أشخاص من بين أنقاض المبنى الواقع في مدينة مانييتوغورسك بجبال الأورال.

ودمر الانفجار المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد نحو 1700 كلم شرق موسكو، فجر الاثنين.

وكان المسؤولون قد أعلنوا حصيلة من 28 قتيلا مساء الأربعاء.

ويتحدى رجال الإغاثة الصقيع للبحث بين كتل الاسمنت وقضبان الحديد الملتوية دون التمكن من العثور على ناجين منذ الثلاثاء عندما انتشلوا رضيعا حيا.

وكان يسكن في المجمع المبني في الحقبة السوفيتية نحو 1100 شخص وجعل الانفجار عشرات الاشخاص بدون مأوى في رأس السنة، أكبر أعياد العام في روسيا.