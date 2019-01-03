الشرطة تتدخل لفض عراك بين أسترالي وعنكبوت

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، أنها استجابت لبلاغ حول صراخ صادر من أحد المنازل وبدا كأنه يتعلق بواقعة عنف منزلي؛ لتكتشف فيما بعد أن الأمر لم يكن سوى عراكا بين رجل وعنكبوت.

وقال المتحدث باسم الشرطة، دين ليندلي، لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأسترالية: "تلقينا بلاغا صباح السبت الماضي من أحد الجيران القلقين بشأن العنف المنزلي؛ وبناءً عليه استجابت وحدة من الشرطة خلال 3 دقائق".

وأضاف ليندلي أن "صراخ رجل أسترالي كان يحاول قتل عنكبوت في منزله، الواقع في مدينة بيرث على الساحل الغربي للبلاد، أثار ريبة أحد الجيران فأبلغ السلطات بما بدا أنه عنف منزلي".

وذكرت "أيه بي سي نيوز" أن "الجار سمع حينما كان يمر أمام أحد المنازل رجلا يصيح مرارًا: (لماذا لا تموت؟)، وصراخ طفل وأصوات تحريك مفروشات وضربات قوية؛ الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة هاتفيًا".

وأوضحت الشرطة أن "الرجل اعتذر عن إزعاجها، ولم تحدث إصابات سوى للعنكبوت، وأن الأمر لم يتطلب تدخلا آخر من جانب الشرطة".

ولم تحدد التقارير الإعلامية هوية الرجل أو نوع العنكبوت.

ويوجد بأستراليا أكبر عدد من العناكب في العالم مقارنة بعدد السكان، وبعض أنواعها شديدة السمية. ويقول علماء أحياء إن موجة حارة بنصف الكرة الأرضية الجنوبي زادت من احتمال العثور على عناكب في المباني.