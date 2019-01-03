"تشانغ-4" ينجح في الهبوط على جانب القمر المظلم لأول مرة

نجح المسبار الفضائي الصيني الاستكشافي "تشانغ - 4"، في الهبوط على الجانب المظلم من القمر.



وأوضح التلفزيون الصيني الرسمي (CCTV)، أن المسبار الفضائي، تم إرساله إلى المجال الفضائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وأضاف أن "تشانغ - 4" استطاع الهبوط بنجاح في الجانب المظلم من القمر، عند تمام الساعة 10:26 بالتوقيت المحلي للعاصمة بكين.



وأشار التلفزيون الصيني إلى أن المسبار الفضائي بدأ بإرسال الصور من المكان الذي هبط فيه.



ويعد المسبار الفضائي، أول مركبة تهبط في الجانب المظلم من القمر في تاريخ البشرية.



جدير بالذكر أن الصين أطلقت المركبة "تشانغ - 4" في السابع من ديسمبر الماضي، من مركز شيتشانغ للملاحة في مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد.