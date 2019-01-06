صدامات بين مؤيدين ومناهضين للمهاجرين باستراليا

أوقفت الشرطة الأسترالية، 5 أشخاص، على خلفية صدامات بين مشاركين في مظاهرتين إحداها مؤيدة للمهاجرين وأخرى مناهضة، في مدينة ملبورن.

ونظم يمينيون متطرفون رافضون لاستقبال مهاجرين أفارقة، ومؤيدون للمهاجرين مظاهرتين متضادتين على شاطئ سانت كيلدا، وسط تدابير أمنية واسعة من الشرطة.

وردد المتظاهرون المدافعون عن التعددية الثقافية في استراليا، هتافات من قبيل "مرحبا باللاجئين، ولا للعنصريين"، و" مرحبا بالسودانيين، ولا للعنصريين".

وأوقفت الشرطة 5 أشخاص ممن تخطوا الحاجز الأمني وهاجموا المجموعة الأخرى، وأبدوا مقاومة لعناصر الأمن.

والعام الماضي، نظم الطرفان مظاهرات متضادة عدة في ملبورن، أسفرت عن إصابة متظاهرين وتوقيف عشرات الأشخاص.