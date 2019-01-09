روسيا تنفي نيتها التدخل في انتخابات إسرائيل أبريل القادم

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، نية بلاده التدخل في انتخابات إسرائيل، وذلك تعليقاً على تصريح لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي حول استعداد "دولة أجنبية" للتدخل في الانتخابات البرلمانية.

ودعا بيسكوف، في تصريح له الأربعاء، إلى عدم الاكتراث بالادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف: "روسيا لم تتدخل في انتخابات أي دولة، بما في ذلك إسرائيل. وليس لدينا خطة للقيام بذلك في المستقبل".

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، قال في وقت سابق إن دولة أجنبية ستتدخل في الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل 9 أبريل/ نيسان 2019 بمساعدة قراصنة حواسيب وانترنت.

والشهر الماضي، قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 إبريل/ نيسان المقبل.