طرود مشبوهة لممثليات 11 دولة بأستراليا

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن قنصليات وسفارات عدد من الدول بينها تركيا، في العاصمة كانبيرا ومدينة ملبورن، تسلمت طرودا مشبوهة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الطرود المشبوهة مكتوب عليها عبارة "asbestos" المعروف عربيا بمادة "الأسبست" (لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان) وأرسلت إلى الممثليات الدبلوماسية لتركيا والولايات المتحدة، واليونان، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، ونيوزيلندا، وباكستان، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة قامت بفحص الطرود وإجراء تحقيقات حول ذلك.

وفي تصريح للأناضول، قال المستشار الأول بالسفارة التركية بكانبيرا، نائب القنصل التركي بملبورن، عثمان إلهان شنار، إن الطرد المشبوه وصل القنصلية العامة مع رسالة تحذير .

ولفت شنار إلى عدم وجود أي خطر على موظفي القنصلية العامة.

وقال إن ظرف الرسالة تضمن عبارة مثل "لا تفتح إنها مادة خطيرة للغاية. اقترب مع القناع واستخدم القفازات".

وأضاف: "داخل الظرف كيس نايلون يحتوي على مواد مثل الحبوب. لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي. تم تسليم الطرد للشرطة".