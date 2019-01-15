البرلمان البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بغالبية ساحقة

صوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة الثلاثاء على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ومباشرة بعد التصويت قالت ماي "إن المجلس قال كلمته والحكومة ستمتثل".

وتابعت رئيسة الوزراء "من الواضح أن المجلس لا يؤيد هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لا يكشف ماذا يؤيد".

مضيفة أن التصويت لا يكشف "أي شيء حول الطريقة التي ينوي فيها (المجلس) تطبيق قرار" الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أو حتى ما إذا كان ينوي فعل ذلك.

وقالت ماي "استمعوا للشعب البريطاني الذي يريد تسوية هذه المسألة".

من جهته، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الثلاثاء مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي المحافظة، بعد الرفض الكبير من جانب النواب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال "قدمت اقتراحا بحجب الثقة عن هذه الحكومة"، واصفا هزيمة الحكومة بأنها "كارثية" استنادا الى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.