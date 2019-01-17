إطلاق اسم أسطورة الملاكمة "محمد علي" على مطار مدينته لويفيل



تعتزم إدارة مطار لويفيل، أكبر مدن ولاية كنتاكي الأمريكية، إطلاق اسم أسطورة الملاكمة العالمية والناشط المسلم الراحل محمد علي "كلاي"، على المطار، تكريمًا له باعتباره ابن المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس إدارة مطار لويفيل قرر خلال اجتماع عقد الأربعاء، تغيير اسم المطار الدولي إلى "لويفيل محمد علي".

وأكّد المجلس، في بيان، أن التغيير هو نتيجة أعمال مستمرة منذ أكثر من عام.

وجاء تغيير اسم المطار قبل يوم واحد من عيد ميلاد الملاكم المسلم المناهض للعنصرية.

وقالت لوني علي، في بيان، إنها شعرت باعتزاز حيال تغيير اسم المطار باسم زوجها الذي توفي عام 2016 عن عمر يناهز 74 عامًا.

وأشارت إلى أن محمد علي لم ينس موطنه على الإطلاق بالرغم من كونه مواطنًا عالميًا.

ومحمد علي؛ أسطورة الملاكمة حول العالم، توفي في 3 يونيو/ حزيران 2016، بعد صراع طويل مع مرض شلل الرّعاش (باركنسون)، في أحد مستشفيات ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة.

وفضلاً عن كونه أول ملاكم يحصل على شرف التتويج بلقب بطولة العالم للملاكمة 3 مرات متتالية على مدى 19عامًا في سنوات 1964 و1974 و1978، فإن محمد علي يعدّ رمزاً عالمياً للثقافة، وناشطاً بارزاً عُرِف بدفاعه عن القضايا النبيلة في مختلف أنحاء العالم.