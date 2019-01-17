ماي: علينا العمل لتنفيذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أحزاب المعارضة في بلادها، العمل معًا من أجل تنفيذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها ماي عقب نجاتها، الأربعاء، من سحب ثقة التصويت عليه بمجلس العموم بعد يوم واحد من رفض المجلس بالأغلبية خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ماي أنها أجرت الأربعاء مباحثات بناءة بخصوص اتفاق "بريكست" مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، والأحزاب التي تمثل استكلندا وويلز في البرلمان.

وذكرت أن الشعب البريطاني صوت في العام 2016 وبأغلبية ساحقة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة العمل من أجل تنفيذ نتائج ذلك الاستفتاء.

وقالت المسؤولة البريطانية "لقد حان الوقت لنجتمع معًا بعد عامين ونصف العام، ونعطي الأولوية للمصلحة الوطنية، وننفذ نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي"

وبخصوص رفض مجلس العموم، الثلاثاء، لاتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، قالت ماي "لقد أوضح النواب سبب رفضهم لذلك، والآن علينا أن نحدد معًا وبشكل بناء ما يرغب فيه البرلمان".

وأشارت أن الباب مفتوحًا من أجل عقد لقاء مع جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض؛ للتباحث حول اتفاق بريكست.

وصوت 325 من أعضاء مجلس العموم(البرلمان) بجلسة الأربعاء لصالح تجديد الثقة بـ "ماي" بينما طالب 306 بسحب الثقة منها.

ويأتي التصويت بناء على مقترح تقدم به، الثلاثاء، كوربن، بعد رفض مجلس العموم بالأغلبية اتفاق "ماي" بشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".