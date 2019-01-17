مصادر إسرائيلية: نتنياهو يزور تشاد يوم الأحد المقبل

يغادر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، الى تشاد، في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وقالت قناة التلفاز الاسرائيلي 13 (خاصة) اليوم الخميس:" يغادر رئيس الوزراء نتنياهو، يوم الأحد الى تشاد، في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي".

وأضافت:" ليست من الواضح ما إذا كان سيتم الاعلان خلال هذه الزيارة، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ولم يصدر إعلان عن هذه الزيارة من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أو السلطات في تشاد.

وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني 2018، إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط إفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عاما بين البلدين.