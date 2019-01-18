إيلون ماسك يعلن تسريح 7% من موظفي "تسلا" بسبب انخفاض كبير بنسبة الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن "الطريق أمام شركته كان صعبا للغاية"، مضيفا أن الشركة ستخفض عدد موظفيها بنحو 7 في المائة.

وقد أخطرت شركة السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية موظفيها بقرارها حول خفض الموظفين والخطط الأخرى.

وقال ماسك إن تيسلا تأمل في تحقيق "ربح صغير" في الربع الحالي، لكن قرار التوسع بنسبة 30 في المائة في القوى العاملة لديها الذي اتخذ العام الماضي كان أكثر من إمكانات الشركة.

وتراجعت أسهم تسلا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن خفضت الشركة أسعار السيارات بمقدار 2000 دولار وأعلنت عن أرقام مبيعات الربع الرابع التي لم ترق إلى تقديرات وول ستريت.

وقال ماسك في المذكرة لموظفي تيسلا "منتجاتنا غالية جدا بالنسبة لمعظم الناس"، مؤكدا أن على الشركة: "العمل بجدية أكبر".

وقال ماسك: "تيسلا تنتج السيارات منذ نحو عشر سنوات فقط ونحن نواجه منافسين أقوياء وراسخين".

وأكد ماسك في تغريدة في أكتوبر/تشرين الأول إن تسلا، ومقرها بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، كان لديها 45 ألف موظف. وسوف يشمل خفض بنسبة 7 في المئة تسريح حوالي 3150 شخصا.

متابعا: "للأسف ليس لدينا خيار سوى خفض عدد الموظفين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 في المئة تقريبا، والاحتفاظ فقط بالمتعاقدين الأكثر أهمية".

وتقول الشركة إنها سلّمت أكثر من 245 ألف سيارة كهربائية وسيارة دفع رباعي في العام الماضي، أي ما يعادل تقريباً جميع السنوات السابقة مجتمعة. لكن إنتاجها في 2018 كان أقل بكثير من هدف وضع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لتصنيع 500 ألف سيارة لهذا العام. وقد تم الإعلان عن هذا الهدف في شهر مايو من عام 2016 بناءً على الطلبات المسبقة عن الطراز 3 من الموديل المتوسط​​، والذي قال ماسك إنه يبيعه بمبلغ 44 ألف دولار.

ويؤكد ماسك إن تسلا تعتزم زيادة إنتاج الطراز 3 مبررا الأمر: "نحتاج إلى الوصول إلى المزيد من العملاء الذين يستطيعون شراء سياراتنا".

وقال في المذكرة "إن محاولة بناء منتجات طاقة نظيفة بأسعار معقولة تتطلب بالضرورة مجهودًا شديدًا وإبداعًا لا هوادة فيه، لكن النجاح في مهمتنا أمر ضروري لضمان مستقبل جيد، لذا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتقدم".

وكانت شركة تسلا قد دشنت في وقت سابق من هذا الشهر مصنع في شنغهاي، وهو أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة. وقال ماسك إنه يخطط لبدء الإنتاج هناك سيارات من طراز 3 وسيارة crossover مع اقتراب نهاية العام.

وتضخ تسلا وغيرهما من شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك جنرال موتورز وفولكس واجن، ونيسان موتور كورب، مليارات الدولارات في تصنيع السيارات الكهربائية في الصين.