استئناف احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا للسبت العاشر على التوالي

يتظاهر محتجو السترات الصفراء الذين بدأوا تحركاتهم قبل أكثر من شهرين، اليوم للسبت العاشر على التوالي وسط مخاوف متجددة من حدوث أعمال عنف، ورغم بدء ايمانويل ماكرون "النقاش الكبير" الذي لا يبدو أنه هدأ غضب المحتجين.

ويردد بضع عشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا بهدوء حوالى الساعة 10,30 في جادة الشانزليزيه نقطة التجمع الرئيسية في باريس "ماكرون استقل". وقالت متظاهرة إن "ماكرون لا يسمع ولا يفهم شيئا مما يحدث ونحاول أن نجعله يفتح عينيه. هناك معاناة إنسانية حقيقية".

وسيشكل عدد المتظاهرين السبت مؤشرا إلى فاعلية "النقاش الوطني الكبير" الذي أطلقه ماكرون لتطويق أسوأ أزمة اجتماعية منذ انتخابه في 2017.

وقال مصدر أمني أنه "من المتوقع حدوث تعبئة تعادل في حجمها على الأقل تعبئة الاسبوع الماضي".

وفي 12 كانون الثاني/يناير تظاهر أكثر من ثمانين ألف شخص على الاقل بحسب أرقام السلطات مقابل خمسين ألفا قبل ذلك بأسبوع ما خيب آمال السلطات التي راهنت على استمرار انحسار حركة الاحتجاج الذي لوحظ أثناء احتفالات نهاية العام. وشهد تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2018، تجمع مئات الآلاف من المحتجين.

وأضاف المصدر الأمني أنه أطلقت دعوات للمتظاهرين باستهداف قوات الأمن. وشهدت التجمعات السابقة بعض الصدامات العنيفة أحيانا. وشوهت مشاهد عنف في باريس طافت العالم، وأساءت لصورة فرنسا كأبرز وجهة سياحية عالمية.

وقال لوران نونيز وزير الدولة للداخلية إن السلطات أعدت "انتشارا أمنيا شبيها بنهاية الاسبوع السابق". وكان تم نشر نحو ثمانين الف شرطي ودركي في فرنسا اي ما يساوي عدد المتظاهرين الاسبوع الماضي منهم خمسة آلاف في باريس، بحسب ادارة الشرطة.

ودعا منظمو احتجاجات العاصمة المشاركين الى جلب "زهرة او شمعة تكريما" لمن مات أو أصيب "من أجل القضية" منذ بداية حركة الاحتجاج في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وجاءت هذه الدعوة الجديدة في نوعها في باريس، بعد أسبوع شهد جدلا كبيرا حول استخدام الشرطة بنادق الكرات الوامضة التي تتفتت عند ارتطامها بالهدف، علما أن فرنسا هي من الدول الاوروبية القليلة جدا التي تستخدم هذا السلاح الذي سبب اصابات خطرة بين المتظاهرين.