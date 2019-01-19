20 قتيلا و54 جريحا جراء احتراق خط أنابيب في المكسيك



قُتل 20 شخصًا وأصيب 54 آخرون على الأقلّ جرّاء احتراق خطّ أنابيب حصل فيه تسرّب في شرق المكسيك، حسب ما أعلنت السلطات.

وصرّح عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو لتلفزيون "فورو تي في" المحلّي، "قيل لي إنّ 20 شخصًا لاقوا حتفهم تفحّمًا، وإنّ هناك 54 أصيبوا بحروق ويَجري نقلهم و(نحن) نهتمّ بذلك حاليًا".

والحريق الذي كان لا يزال خارجًا عن السيطرة، اندلع في منطقة تلاهوليلبان حيثُ كان سُجِّل قبل ساعات قليلة حصول تسرّب من خطّ الأنابيب وهو الأمر الذي اجتذب عشرات الأشخاص الذين حضروا لملء أوعيتهم بالوقود.

وبثّت وسائل إعلام محلّية مشاهد لعشرات الأشخاص الذين قاموا بملء الأوعية مستغلّين حصول التسرّب الذي أدّى إلى تدفّق الوقود باستمرار.

ومع حلول الظلام، بُثّت صور للحريق ولأشخاص مذعورين يلوذون بالفرار ويصرخون لطلب المساعدة.

وقال حاكم ولاية هيدالغو إنّ وحدات مكافحة الحرائق وسيّارات إسعاف حضرت إلى المكان.