الاتحاد الأوروبي: لندن المطالبة بالإجابة عن الاستفسارات حول "بريكست"

قال الاتحاد الأوروبي إنه ليس لديه حل يقدمه فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وإن بريطانيا هي التي يجب أن تقدم إجابات عن الأسئلة المطروحة بخصوص الموضوع.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، في المؤتمر الصحفي اليومي، الاثنين، "لا تبحثوا عن أجوبة للأسئلة المتعلقة بالبريكست لدى بروكسل، يتعين على لندن تقديم الإجابات".

وأضاف أن المادة الهادفة إلى عدم خلق حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي تندرج ضمن اتفاق الانفصال، وأكد أن الاتفاق غير خاضع للتفاوض.

والخميس الماضي، حدد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، موعدا للتصويت على الخطة البديلة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويعد التصويت الجديد محاولة لتحقيق توافق في مجلس العموم، حول خطة بديلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد، بعد رفض الخطة الحالية بالأغلبية، في 15 يناير الجاري.

وفي 16 يناير الجاري، نجت "ماي" من حجب الثقة عنها وحكومتها، وهو المقترح الذي تقدم به زعيم حزب العمال، بعد رفض البرلمان بالأغلبية الخطة الأولى للخروج من الاتحاد.

يشار أن أبرز الجوانب الحساسة في عملية "بريكست"، تلك المتعلقة بأزمة الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو لدى الاتحاد الأوروبي وبين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث ينص اتفاق الجمعة العظيمة أو "بلفاست" (الموقع في أبريل/نيسان 1998)، على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي إيرلندا.

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.