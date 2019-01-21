مصرع 10 بحارة جراء احتراق سفينتين في البحر الأسود

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري، الإثنين، ارتفاع عدد البحارة الذين لقوا مصرعهم في حريق اندلع على متن سفينتين في منطقة مضيق كيرتش بالبحر الأسود، إلى 10 أشخاص.

وحسبما ذكرت صحيفة روسيا اليوم، الإثنين، نقلا عن الوكالة فإنه تم إنقاذ 14 من أفراد طاقمي السفينتين وعددهم 31 شخصا.

وتحمل السفينتان علم تنزانيا، وطاقماها من مواطني تركيا والهند.

واندلعت النيران في السفينتين إثر وقوع انفجار في إحداهما، ولم يتلق الجانب الروسي إشارات استغاثة من قائديهما، بحسب الوكالة.

ووجهت السلطات الروسية سفينة قاطرة لإنقاذ الركاب من السفينتين المنكوبتين.