البرازيل.. مخاوف من كارثة كبرى عقب فقدان مئات الأشخاص في انهيار سد



أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة السبت أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى وفقدان 300 شخص آخرين.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء "لدينا تسعة قتلى ومعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص". وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى وحوالي 150 مفقودا.

ويُرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً إلى أنّ الكارثة أدّت أيضاً إلى فقدان أثر ٣٠٠ شخصاً آخرين وسط احتمالات "ضئيلة" بالعثور عليهم.

وقال روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البلاد، إنّ "الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين".

وأضاف لصحافيّين "لكنّنا نعرف أنّه توجد الآن احتمالات ضئيلة (بالعثور على ناجين)، وأنّنا لن نعثر على الأرجح سوى على جثث".